У березні Privat24 буде доплачувати покупцям залізничних квитків

ПриватБанк і Mastercard доплачують за купівлю квитків онлайн з 1 по 31 березня. Отримати гарантований кешбек у розмірі 10% вартості залізничних квитків зможуть всі, хто купить квиток у Privat24 і заплатить карткою Mastercard.

В Україні через ПриватБанк продають кожен 8-й квиток на поїзд (як в електронному, так і в паперовому форматі). За даними статистики, у 2017 році частка квитків, придбаних через сервіси ПриватБанку, становила 12% усіх проданих квитків «Укрзалізниці».

Електронний квиток на будь-які залізничні напрямки по Україні можна купити за кілька хвилин у Privat24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, а також у відділеннях ПриватБанку і через термінали самообслуговування. Окрім залізничних білетів, через ПриватБанк можна швидко і зручно придбати квитки на автобус і літак по Україні та за кордон.