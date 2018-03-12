ПриватБанк визнано найприбутковішим українським банком

За підсумками січня 2018 року найбільший показник прибутку зафіксовано у ПриватБанку – 1,105 мільярда гривень

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. За даними регулятора, в цілому прибуток банківської системи за січень становив 1,344 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, всього в січні 68 банків, які працюють в Україні, отримали прибуток на загальну суму 3,012 мільярда гривень. Водночас 16 банків завершили січень зі збитками, загальна сума яких становила 1,668 мільярда гривень. Зокрема найбільший збиток отримали Укрексімбанк (455 мільйонів гривень), Укрсоцбанк (445,8 мільйона гривень) і неплатоспроможний банк «Фінансова ініціатива» (349,5 мільйона гривень).