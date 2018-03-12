На Львівщині запрацювала Школа християнського аніматора

Школа має на меті забезпечити молодь знаннями і навичками для волонтерської праці та різноманітних заходів на рівні деканату і єпархії, а також для організації та проведення літніх таборів при парафіях. Про це інформує Західне бюро «Живого ТБ» з посиланням на sokaleparchy.org.ua.

Перша зустріч пройшла у Червонограді. На неї з’їхалися 45 молодих людей із восьми деканатів єпархії віком 16-26 років. На запрошення організаторів навчання до молоді завітав директор ШХА Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Ярослав Шевчук зі своїми аніматорами.

У першій половині навчального дня о. Ярослав презентував Школу християнського аніматора, яка діє в Тернополі вже протягом багатьох років, розповів про аніматорство, як проходить у них навчання і яких результатів вони вже досягли. Також учасники познайомилися між собою під час гри, яку провадили аніматори ШХА з Тернополя.

Невдовзі відбудеться друга зустріч школи, цього разу – в Жовкві. Загалом до літа відбудеться ще чотири зустрічі і тренінговий табір для учасників школи. Усіх, хто навчається на цьому курсі, залучать до організації та проведення різних заходів у межах деканатів і єпархії.