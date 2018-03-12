На Львівщині розробили понад півсотні туристичних маршрутів

Також подано пропозиції для ознакування більш ніж 80 туристичних шляхів

Для поціновувачів активного відпочинку на Львівщині розробили 57 шляхів активного туризму, значна частина яких потребує відновлення ознакування. З них 21 екологічна стежка, 19 пішохідних і 16 велосипедних маршрутів.

Також, як зазначили в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА подано пропозиції для ознакування понад 80 туристичних маршрутів. Відтак спільно з експертним середовищем з активного туризму, національними та регіональними природними парками, райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними громадами цьогоріч заплановано створити мережу шляхів активного туризму.

Окрім цього, значну увагу приділять питанню популяризації області як напрямку для активного відпочинку за допомогою сучасних цифрових технологій.

Нагадаємо, торік в області ознакували чотири туристичні шляхи. Це пішохідний шлях «До головного осередку пропаганди ОУН і УПА», «Росохацькі полонини», лижний шлях «На гору Ільза», автомобільний туристичний шлях «Львів-Броди». Також в межах розвитку туристичної інфраструктури області управління розробило інтерактивну карту та облаштувало 121 пікнік-локацію.