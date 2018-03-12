На Львівщині п’яний батько жорстоко побив семирічного сина

Хлопчика госпіталізували з переломами
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У Самбірський відділ поліції 11 березня надійшло повідомлення працівників місцевої лікарні про семирічного хлопчика, мешканця одного з сіл району, госпіталізованого з діагнозом «перелом стінки носа та правого передпліччя». Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як з’ясували працівники Самбірського відділу поліції, хлопчика, учня другого класу, ввечері 9 березня побив його 39-річний батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, триває досудове розслідування.

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