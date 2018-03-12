Мешканців Львівщини закликають упорядковувати й озеленювати територію

Сьогодні, 12 березня, у Львівській області розпочинається місячник озеленення, прибирання та благоустрою

Як інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, місячник триватиме до 5 квітня 2018 року. Захід проводять на виконання Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 05 березня 2018 року № 191/0/5-18 «Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля».

Метою проведення місячника благоустрою є поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів області, створення нових лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження природно-заповідних об’єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поліпшення естетичного та санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення.

Кожен має змогу, витративши небагато часу, стати корисним для суспільства і природи, навіть організатором невеличкої акції за місцем проживання. У власному дворику, на вулиці, біля під’їзду будинку можна організувати прибирання території чи висадження квітів, кущів і дерев. Розповісти дітям, а інколи дорослим, про необхідність дбати і піклуватися про природу, підтримувати чистоту довкілля та бережно ставитися до зелених зон у населених пунктах.

Департамент звертається до керівників організацій, установ і підприємств, приватних підприємців, усіх небайдужих громадян активно долучатися до заходів з очищення території міст і сіл, усіляко сприяти проведенню природоохоронних акцій та озелененню території всієї Львівської області.