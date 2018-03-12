Львову вручили нагороду «Молодіжна столиця України»

Сьогодні, 12 березня, в міській раді відбулось офіційне вручення Львову нагороди «Молодіжна столиця України». Її передав міському голові Львова Олександр Ярема – заступник міністра молоді та спорту України. Загалом на конкурс було подано понад 50 заявок, до фіналу ввійшло 10 міст, серед яких Львів виграв.

«Діалог розпочато. Я закликаю людей з молодіжних організацій бути стійкими і наполегливими, і продовжувати цей діалог. Це потрібно для того щоб зрозуміти яким чином створити дружню, сприятливу атмосферу. Щоб молоді люди реалізовували себе в своїх містах, вчились, отримували роботу, мали можливість використовувати молодіжну інфраструктуру, молодіжні центри. Могли навчатись в неформальній освіті, здобувати навички достатньо важливі, щоб бути конкурентним в наш час», – сказав під час події Олександр Ярема.

Андрій Садовий озвучив плани міста для молоді на цей рік: «Перше – вибудувати у Львові потужний молодіжний центр, який буде максимально відритий для молодих людей, щоб вони креативили, думали, обмінювались ідеями. Молоді люди у Львові дуже активні і ми зараз працюємо над фіналізацією локації, аби в цьому році цей центр урочисто відкрити. Друге – ми в цьому році плануємо провести у Львові великий молодіжний форум, куди хочемо запросити молодих людей зі всіх міст нашої країни, аби цей молодіжний форум задав дуже хороший тон для розвитку молодіжного руху нашої держави».

Нагадаємо, цього року молодіжну столицю в Україні обирають вперше. Ініціаторами конкурсу є Міністерство молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Його метою є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України.