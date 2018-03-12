Львів’ян запрошують на громадські слухання щодо території довкола парку культури

Тут пропонують розмістити багатоквартирний житловий будинок та протрасувати передбачену генпланом вулицю, яка є продовженням вул.Зарицьких

Сьогодні, 12 березня, львів’ян запрошують на зустріч з головним архітектором детального плану території в районі вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки Юрієм Столяровим. Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок о 18.00.

ДПТ охоплює територію площею 4,02 га.Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ФОП Столяров Ю. М.

Громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення цього детального плану території триває із 24 лютого по 19 березня.

Ознайомитись з ДПТ можна тут.

Пропозиції можна подавати до 19 березня 2018 року до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через Центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.