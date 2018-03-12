Львів уже вдесяте візьме участь у Годині Землі

24 березня о 20:30львів’ян закликають долучитись до акції «Година Землі». Акція відбувається щороку за умовами Всесвітнього фонду природи. Жителям всієї планети пропонують на годину вимкнути електричні пристрої, аби привернути увагу до проблем з екологією.

Тема цьогорічної кампанії – Connect2Earth («Злови зв’язок з Землею») – підкреслює, що люди почали втрачати зв’язок з планетою, який нам так потрібно відновити.

«Година Землі – це не івент чи кампанія, це не конкретна хронологічна година у часі, для нас це маніфест людей про готовність змінювати свій стиль життя на екологічно дружній, готовність берегти свій дім-планету. Слоган цього року – Злови зв’язок з Землею. На 2012 рік чисельність популяцій наземних видів скоротилась на 38%, прісноводних на 81%, морських на 36%. Не “зловимо” зв’язок – ситуація буде погіршуватись. Наша планета – це мережа із мільярдів організмів, систем та явищ, це мультиволокно, що оточує нас 24/7, дає нам воду, повітря, ресурси. Та воно нам не належить, ми лише його частина. Цієї Години Землі ми б хотіли, щоб українці відчули свій тісний зв’язок із всесвітньою павутиною життя,» – говорить Олена Тарасова-Красієва, координатор WWF в Україні.

Вже 33 міста України висловили свою підтримку Годині Землі і запланували просвітницькі заходи в межах кампанії. Серед них Львів, Кривий Ріг, Білгород-Дністровський, Маріуполь та інші. Міста, організації та навчальні заклади продовжують долучатися до кампанії щодня, щоб бути частиною міжнародного руху, що прагне стати на шлях сталого розвитку та зберегти нашу планету.