Котолюбів запрошують на виставку-аукціон дитячих творчих робіт «Без котЕ й життя не тЕ»
Головна тематика дитячої виставки-аукціону «Без котЕ й життя не тЕ» – коти у всіх їхніх проявах
Усіх охочих запрошують на відкриття виставки-аукціону дитячих творчих робіт Школи вихідного дня – КМДШ, що відбудеться 15 березня 2018 року о 16:00 у арт-просторі ТЦ «Роксолана» (площа Соборна, 14).
Головна тематика дитячої виставки-аукціону «Без котЕ й життя не тЕ» – коти у всіх їхніх проявах. Вік юних митців – від 5 до 12 років, а представлені роботи не мають жодних технічних обмежень: це і картини, виконані пастеллю, і колажі, і роботи, висипані кольоровим піском тощо.
У програмі відкриття виставки:
- вікторина для знавців життя котів і цікавих фактів про них;
- благодійний аукціон;
- подарунки;
- багато сюрпризів і ще більше нових друзів.
Виручені кошти з виставки-аукціону передадуть у центр захисту безпритульних тварин – ЛКП «Лев».
Запрошуємо всіх поціновувачів мистецтва та домашніх улюбленців!
Дата: 15 березня 2018 року
Час: 16:00
Вхід вільний.