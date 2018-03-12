Котолюбів запрошують на виставку-аукціон дитячих творчих робіт «Без котЕ й життя не тЕ»

Головна тематика дитячої виставки-аукціону «Без котЕ й життя не тЕ» – коти у всіх їхніх проявах

Усіх охочих запрошують на відкриття виставки-аукціону дитячих творчих робіт Школи вихідного дня – КМДШ, що відбудеться 15 березня 2018 року о 16:00 у арт-просторі ТЦ «Роксолана» (площа Соборна, 14).

Головна тематика дитячої виставки-аукціону «Без котЕ й життя не тЕ» – коти у всіх їхніх проявах. Вік юних митців – від 5 до 12 років, а представлені роботи не мають жодних технічних обмежень: це і картини, виконані пастеллю, і колажі, і роботи, висипані кольоровим піском тощо.

У програмі відкриття виставки:

вікторина для знавців життя котів і цікавих фактів про них;

благодійний аукціон;

подарунки;

багато сюрпризів і ще більше нових друзів.

Виручені кошти з виставки-аукціону передадуть у центр захисту безпритульних тварин – ЛКП «Лев».

Запрошуємо всіх поціновувачів мистецтва та домашніх улюбленців!

Дата: 15 березня 2018 року

Час: 16:00

Вхід вільний.