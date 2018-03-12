Частина львів’ян сьогодні залишилася без опалення

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», сьогодні впродовж дня ремонтні бригади підприємства проводитимуть ремонт теплової мережі на проспекті Червоної Калини, 44. На час ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу теплопостачання до частини будинків у Сихівському районі.

Зокрема, на час виконання робіт призупинено подачу гарячої води, орієнтовно до 18.30 год., в будинках на вул. Довженка, 1, 3, 7, 9, 11, 18, 20, 22, вул. Зубрівська, 7а, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 36, 36а, вул. Манастирського, 3а, 3, 5, 7, вул. Морозна, 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21,27, 31, 37, 39, вул. Сихівська, 2, 4, 8, 10, 10а, 12, 24, 26, 28, 30, вул. Хуторівка, 30, 32, 34, 36, 40, 42, пр. Червоної Калини, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 63а, 65, 67, 69, 73, 75, 77.

Також призупинено подачу опалення, орієнтовно до 17.00, на вул. Айвазовського, 10, 12, 22, вул. Бойчука, 3, 5, вул. Володимира Великого, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, вул. Керамічна, 4, 16, вул. Кобилиці, 19, 27, 29а, 29, вул. Музики, 34, 36.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 1618 житлових будинки, гарячу воду до 1115 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).