Абітурієнтів і всіх зацікавлених запрошують на VI Міжнародну виставку «Вища освіта»

Це унікальна спеціалізована виставка українських та закордонних вищих навчальних закладів на теренах Західної України.

Місце проведення: Львівський палац мистецтв, м. Львів, вул. Коперника, 17.

Виставка працюватиме: 11.00-17.00 (п’ятниця), 10.00-17.00 (субота).

Щороку у виставці беруть участь кращі вищі навчальні заклади України та зарубіжжя, цьогоріч зголосилося близько 50. Особливо активно будуть представлені українські та польські виші, на вибір абітурієнтів – безліч різноманітних спеціальностей (економічна та медична, аграрна чи гірнича, фармацевтична чи військова тощо).

Учасники виставки зможуть поспілкуватися з представником кожного вишу і дізнатись усю необхідну інформацію про вступ.

У програмі виставки передбачено:

семінар від Львівського міського центру зайнятості, пiд час якого відбудеться профорiєнтаційне тестування для старшокласників

презентації освітніх можливостей від освітньої організації «Перспективи/ Perspektywy» (Польща)

презентація освітніх програм Словацької республіки

відкрита дискусія про плюси та мінуси навчання за кордоном

Додаткова інформація на сайті: http://educenter.com.ua/ua/

Організатори виставки: Міжнародний освітній центр за підтримки Львівської Торгово-Промислової Палати, управління освіти Львівської міської ради та департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львiвського мiського центру зайнятостi.

Довідка. Міжнародний освітній центр створений з метою інформування українських абітурієнтів про навчальні можливості за кордоном, розширення доступу до здобутків сучасної світової освіти. Ми прагнемо, щоб українська молодь отримала міжнародний освітній досвід, який успішно буде використаний для розбудови України.