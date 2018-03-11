Як поповнити організм вітамінами навесні

І як дізнатися, яких вітамінів бракує саме вам

На порозі – весна. Здавалося, варто пережити зиму й ми оживемо. Однак що ближче до неї, то більше людей відчувають знесилення, ходять сонними, втомленими.

В одних шкіра стає надто сухою, ламаються нігті, в куточках губ з’являються болючі тріщинки, іншим дошкуляє безсоння, депресія, загострюються хронічні недуги тощо. І цьому є пояснення – організмові бракує вітамінів і мікроелементів. Якщо не вистачає одного вітаміну – це моноавітаміноз, якщо кількох – поліавітаміноз.

85% українців страждають на поліавітаміноз

За словами медиків, навесні 85% українців страждають на поліавітаміноз. Яких саме вітамінів бракує вам? Ваш організм сигналізує про нестачу того чи іншого вітаміну, треба лише вміти розшифрувати його сигнали.

Чому виникає брак вітамінів?

Неповноцінне харчування. Після нового року в овочах і фруктах кількість вітамінів та мікроелементів значно меншає. До того ж частина тих, що залишилися, зникає під час термічного обробітку. Щоб організм отримував достатню кількість вітамінів і мікроелементів із фруктів, щодня слід з’їдати 500-600 г, а один апельсин, яблуко чи ківі проблеми не вирішить.

Якщо є проблеми з шлунково-кишковим трактом, то жодні порції вітамінної їжі ситуацію не врятують – вітаміни та мікроелементи просто не засвоюватимуться.

Порушення обміну речовин. Вітаміни й мікроелементи – це каталізатори, які прискорюють обмінні процеси в десятки разів, роблять їх досконалішими, пояснює Борис Скачко. Тільки-но бракує якогось вітаміну, обмінні процеси сповільнюються, і весь організм починає барахлити. Ось чому навесні всі болячки даються взнаки.

Уживання великої кількості ліків. Нерідко саме вони заважають організму засвоювати вітаміни та мікроелементи.

«Поповнити організм вітамінами неможливо, якщо не харчуватися п’ять-шість разів на день невеликими порціями, – зауважує Борис Глібович. – Бо лише якщо їжа надходить із невеликою кількістю жиру, печінка може повноцінно функціонувати, виконуючи свої численні надзвичайно важливі функції, зокрема виробника, накопичувача, постачальника й очисника».

Сигнали, які свідчать про брак вітамінів:

– від найменшого удару чи навіть дотику на тілі залишаються синці;

– часті застудні недуги, після яких людина важко й довго відновлюється;

– загострення хронічних захворювань (рецидиви герпесу та грибкових інфекцій);

– погана концентрація уваги, нездатність утримувати інформацію тривалий час у пам’яті, розсіяність.

– постійне відчуття утоми, апатії, роздратування, сонливість;

– бліда в’яла шкіра, схильна до сухості та подразнення. Cухе ламке волосся, може випадати.



Кому і яких вітамінів бракує?

У вас з’явилася лупа, волосся стало сухе, ламке, жодні засоби для догляду за волоссям не допомагають? Це сигнал про те, що організмові потрібен біотин, вітаміни А, В6. Ними багаті яєчні жовтки, грецькі горіхи, масло, морква, печінка, обліпиха тощо.

З’явилися тріщинки в куточках рота, губи надто сухі? Отже, вам бракує вітаміну В2. Якщо включите в раціон йогурт, молоко, сир, пивні дріжджі, зародки пшениці, це минеться.

Виникла анемія, розлади шлунка, кишкові проблеми? Вам допоможе фолієва кислота, якої багато в зелених листкових овочах, дріжджах, і вітаміни В12, РР, А (теляча печінка, скумбрія, птиця, горіхи, пивні дріжджі).

Помітили, що стали дратівливими, вас мучить безсоння? Організму бракує вітамінів В3, В6, РР, тож їжте якомога більше каш, пісного м’яса, печінки, дріжджів.

При м’язовій слабкості зарадить вітамін Е, який міститься у вершковому маслі, зародках пшениці, горіхах, яйцях, насінні соняшника, шипшиновій та гарбузовій оліях

Вас нудить, відчуваєте слабкість? Нудоту провокує нестача вітамінів В1, В6 (квасоля, горох, горіхи, м’ясо, печінка, риба, жовток, молоко).

У вас депресія, ви знервовані? Тоді конче потрібні вітаміни групи В, особливо В1, В5, В6, В12. Їх багато в каші, рибі, горіхах, бобових, печінці, яйцях, молоці.

Кровоточать ясна – не вистачає вітаміну С. Уживайте цитрусові, яблука, цибулю, часник, петрушку, квашену капусту, журавлину, напій із шипшини.