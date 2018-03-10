Володимир Рубан: перемовник Медведчука чи “терорист №1”? 

Слідство підозрює Володимира Рубана в підготовці збройного перевороту у співпраці з терористами з ОРДЛО. Однак в ході розслідування цієї справи з’ясовуються деталі, які можуть серйозно нашкодити і чинними українським політикам. Особливо – перед майбутніми виборами

Ввечері 8 березня стало відомо про затримання на одному з контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування поблищу Горлівки керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Зокрема, про це написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Facebook.

Пізніше журналіст та волонтер Мирослав Гай уточнив, що Рубан був затриманий на КПВВ «Майорськ» при спробі ввезення великої кількості зброї з окупованої території.

Наступного дня вже в Києві представники військової прокуратури оголосили очільнику “Офіцерського корпусу” підозру за ч.1 ст. 263 КК “Незаконне поводження зі зброєю”, та ч.1 ст.14 “Готування до злочину”, ч.3 ст.258 “Терористичний акт”. Шевченківський районний суд Києва підтримав клопотання слідчих щодо утримання під вартою протягом 60 діб без визначення розміру застави.

Під час слухання справи сам Рубан заявив, що нічого не знав про зброю в автомобілі. А справа проти нього – результат спецоперації силовиків.

Президент Порошенко обговорив ситуацію з очільником СБУ Василем Грицаком, відзначивши, що операція тривала довгий час, і в Україні готувались масштабні терористичні акти. Це ж підтвердив і голова Служби Безпеки і наголосив що «рівень терористичної загрози для українців ми вважаємо був найбільший за часів незалежності нашої держави».

Пізніше під час брифінгу Василь Грицак продемонстрував фото та відео затримання автомобіля, за кремом якого був Володимир Рубан, а також – оперативне відео, на якому проказано, як бойовики в ОРДЛО завантажують в авто, за кермом якого пізніше затримали Рубана, зброю та боєкомплекти.

Наймасштабніший теракт в історії України

Тоді ж, 9 березня, ЗМІ опублікували текст підозри Рубану, з якого стало відомо, що його звинувачують в підготовці терористичного акту, замаху на Президента України, а також на перших осіб держави в Києві.

Як випливає з документу, і це лягає в основну версії слідства щодо цієї справи, Володимир Рубан, користуючись особистими дружніми зв’язками з лідерами терористичної організації «ДНР», неодноразово перевозив зброю з окупованих територій за лінію розмежування.

Так, як стверджує слідство, в період з 14 по 23 листопада минулого року В. Рубан, перебуваючи на окупованій території купив кулемет “Утьос”, крупнокаліберну гвинтівку і 260 патронів до неї, чотири міномети калібру 120 мм, два ручних протитанкових гранатомети РПГ, набої до них, шість протипіхотних мін МОН-50 і двадцять гранат РГД з запалами.

Пізніше, 23 листопада 2017 р., він перевіз цю зброю до «сірої» зони поблизу м. Горлівка. Там же він передав її своєму спільнику Березню В., який перевіз її, – увага – на територію військової частини в м. Хмельницький.

Друга поїздка, яка стала фатальною для Рубана, відбулась в період 3 – 8 березня. Після закупівлі зброї, серед якої – патрони до крупнокаліберної гвинтівки, більше 7000 патронів для пістолетів Макарова та автоматів Калашникова, два кулемети, АК, ПМ, 46 мін 120 мм, міномет та велика кількість вибухівки, Рубан був зупинений на контрольному пункті та арештований.

Акт звинувачення детально описує план Рубана та спільників по дестабілізації ситуації в країні. Відповідно до цього плану, під час одного з засідань ВРУ, коли там мав бути присутній Президент України, спільники Рубана повинні були обстріляти з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї приміщення Адміністрації Президента і парламент. Крім того, в самій будівлі Ради готувався підрив гранат.

Після штурму парламенту з ліквідацією охорони та обранців одна частина змовників мала тримати оборону в будівлі Верховної Ради, а інші групи – здійснювати напади на місця проживання Порошенка, Турчинова, Авакова та інших високопосадовців з метою їх ліквідації. Для того, щоб реалізувати цей план, ідеться в підозрі, Рубан встановив контакт з громадянами України «з різко антиукраїнськими настроями».

Серед прізвищ, нібито, спільників Рубана по підготовці терактів, які надало слідство, є і прізвище О.В. Мезенцева, який є помічником народного депутата України Надії Савченко. Сама ж Савченко прийшла на суд до Рубана, де відзначилась оригінальною поведінкою: вставши перед кліткою з обвинувачуваним, вона віддала честь Рубану та запевнила, що готова взяти підозрюваного на поруки.

Інші версії

Такий апокаліптичний сценарій захоплення адмінбудівель і одночасного вбивства всього керівництва держави виглядає малоймовірним, хоча б з огляду на те, що мав би передбачати наявність кількатисячної армії добре підготовлених і злагоджених диверсантів, які проходять тренування в столиці, а також – повну недієздатність та халатність правоохоронців з усіх українських силових структур. Провести підготовку такого заходу ще можливо б було в перші місяці 2014 року, коли держава лише оговтувалась від повного паралічу, завданого втечею Януковича і його поплічників. Однак сьогодні це надзвичайно складно навіть Росії – країні з сторічним досвідом проведення диверсій та переворотів за межами власних територій.

Більш імовірним виглядає організація теракту з масовим вбивством з метою сіяння паніки та хаосу, щоб продемонструвати нездатність чинної влади забезпечити порядок та безпеку навіть у столиці.

Однією з дат здійснення терактів називають 18 березня цього року. Саме на цей день запланована чергова акція протесту прихильників Руху Нових Сил. Скупчення великої кількості людей в центрі столиці – дуже зручна мішень для обстрілів зі зброї не особливо точної, однак масового ураження. Навіть важко уявити ефект від мінометних обстрілів по натовпу в центрі міста, а також політичний ефект від такого замаху. «Свої» медіа та коментатори одразу ж підкинули б суспільству версію про «криваву хунту», яка таким чином знищує та залякує опозицію, що могло б спровокувати потужний вибух незадоволення і повну дестабілізацію в країні.

Блогер та журналіст Денис Казанський в ефірі одного з телеканалів заявив, що однією з точок призначення зброї, яку Рубан вивіз з ОРДЛО, могло стати Закарпаття. Останнім часом в цьому національно дуже складному регіоні почастішали випадки спроб спровокувати міжетнічні конфлікти. Сюди ж можна додати і історію з сепаратизмом закарпатських «русинів», і конфлікт з застосуванням зброї бійцями Правого сектору в 2015 році. Поява і тим більше застосування зброї масового ураження в такому регіоні – однозначний шлях до загострення й так непростої ситуації, і фактично – відкриття другого фронту в тилу країни.

Слід Медведчука

Після арешту Рубана експерти одразу ж почали нагадувати про давні зв’язки керівника «Офіцерського корпусу» та колись керівника адміністрації Президента Кучми, кума Путіна Віктора Медведчука. Володимир Рубан в 2014 році був активним членом громадської організації Медведчука «Український вибір», яка напередодні Революції Гідності активно просувала тему федералізації України. Саме Медведчук, як учасник Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську залучив Рубана до переговорів про обмін заручниками. В 2014 – 2015 роках саме Рубан від імені «Офіцерського корпусу» неодноразово здійснював поїздки в окуповані Донецьк та Луганськ, проводячи переговори про обмін полоненими. Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко підтвердила, що бойовики ОРДЛО постійно наполягали на тому, що вестимуть переговори про звільнення заручників саме з Володимиром Рубаном.

Цілком зрозуміло, що користуватись авторитетом та довірою в ватажків терористичних угруповань без зав’язків з кумом Путіна Медведчуком – людиною, яка наразі є найближчою до президента РФ, – неможливо.

Саме Рубан (швидше за все, не без допомоги Медведчука) допоміг нардепу Надії Савченко в лютому минулого року приїхати в окуповану Макіївку, де зустрілась з полоненими українцями.

Під час своєї прес-конференції 28 лютого 2018 року Порошенко визнав, що співпрацює з Віктором Медведчуком у справі звільнення українських заручників. Однак таке зізнання викликало величезне обурення серед українців та цілий шквал критики. Можливо, арешт Рубана – спроба команди Президента дистанціюватись від одіозного проросійського політика, так би мовити, обрубати усі зачіпки з Медведчуком напередодні президентської виборчої кампанії.

Привіт Коломойському

В 2015 році в одному з інтервю соратник міського голові Дніпра Бориса Філатова та колишній заступник голови Дніпропетровської обладміністрації Геннадій Корбан заявив про те, що Рубан співпрацює з командою Коломойського для обміну полоненими.

«… Останнім часом Рубана усунули від цієї діяльності (обміну полоненими – авт.), оскільки Медведчук ревнує тих, хто намагається займатися переговорами і конкурувати з ним на цьому полі. Тому я зовсім не згоден, що Рубан — людина Медведчука, радше його можна назвати нашою людиною», – зазначив Генадій Корбан.

На користь цієї версії свідчить і те, що захисник Рубана Віталій Погосян є представником адвокатського об’єднання «Погосян, Томчук і партнери». Інший представник цієї адвокатської контори, Оксана Томчук, була адвокатом лідера партії УКРОП Генадія Корбана. А В 2016 році на проміжних виборах навіть балотувалась до Верховної ради України від тієї ж партії УКРОП

Саме ж об’єднання «Погосян, Томчук і партнери» в Дніпрі називають корпоративними юристами УКРОПУ.

У світлі чергового загострення стосунків між Порошенком та Коломойським, а також – чутками про пакт між колишнім власником «Приватбанку» та Юлією Тимошенко, скандал з Рубаном може негативно відбитись на й так непевному статусі олігарха в Україні.

Кожна з цих версій не виключає іншу, так само як імовірним є їх поєднання. Незалежно від того, якою кінцевою була мета ввезення з ОРДЛО величезного арсеналу зброї, ступеня вини самого Володимира Рубана, причетності до цієї історії інших політиків, зрозуміло, що ця справа має величезне політичне підґрунтя. Однак навіть не зважаючи на це, сам факт, що на мирні території Україну була ввезена крупна партія вкрай небезпечної зброї людьми, які, очевидно, були готові її використати, ще раз нагадує про те, що Україна вже четвертий рік воює з ворогом, основна мета якого – не військова перемога, а хаос та дестабілізація, створені руками самих українців.