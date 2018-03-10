Учителька зі Львівщини представить Україну на конференції від Microsoft

Переможниця спеціальної номінації від Microsoft в рамках Global Teacher Prize Ukraine Оксана Окулова представить Україну на щорічній освітній конференції What’s New in EDU. Education Exchange

Конференція проходитиме з 14 до 16 березня. Представництво Microsoft запросило Оксану відвідати конференцію під час нагородження Global Teacher Prize, – повідомляє osvitoria.media.

У конференції Education Exchange візьмуть участь 300 вчителів із усього світу. Для всіх бажаючих буде можливість переглянути трансляцію заходу в прямому ефірі у мережі Facebook.

Протягом трьох днів учасники матимуть надихаючі сесії, практичні заняття та групові активності. Вони дізнаються, як використовувати сучасні технології в освіті, обговорять особливості інклюзивного навчання та яку роль в ньому відіграють новітні застосунки і навіть почують розповідь про те, як звичайний Skype може кардинально змінити освітній процес.

Завершиться конференція церемонією нагородження E2 Award Ceremony від Microsoft.

Оксана Окулова – вчителька хімії з смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівщини, яка вважає, що майбутнє – за поєднанням ІТ-технологій і природничих наук. Оксана проводить уроки за технологіями «перевернутий клас», «ротація за станціями», «ротація за лабораторіями». Заохочує та надихає власним прикладом учнів користуватися ресурсами EdEra, Prometheus, LearningApps, TeamApp. Вона також проводить майстер-класи та інтегровані уроки з вчителями інших предметів (хімія-географія, хімія-інформатика, хімія-англійська мова, хімія-біологія-основи здоров’я), щоб реалізувати міжпредметні зв’язки.