У Львові пройде навчальний семінар для дружин і матерів воїнів АТО

22 березня 2018 року з благословення Єпископа-помічника Стрийської єпархії, Владики Богдана (Манишина), Координаційна рада з питань душпастирства у кризових ситуаціях Патріаршої Курії УГКЦ організовує і проведе навчальний семінар для дружин та матерів учасників АТО. Про це інформує сайт Капеланство.інфо.

Захід відбуватиметься за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35, Патріарший дім.

Програма семінару:

10:00-10:30 – Реєстрація, молитва, знайомство учасників

10:30-12:00 – 1 тема: «Як визволити з полону агресії? (Чому боєць має багато злості і як з цим справлятися дружинам)»

12:00-12:30 – Кава-перерва

12:30-14:00 – 2 тема: «Засоби проти вигоряння для дружини»

14:00-14:30 – Обідня перерва

14:30-16:00 – 3 тема: «Зовнішні ресурси допомоги сім’ї учасників бойових дій: можливості, переваги та пересторога бути залученим до спільноти взаємодопомоги»

16:00-16:30 – Заповнення бланків зворотного зв’язку. Запитання-відповіді.

Реєстрація триватиме до 19 березня включно за номером +380988125970 (Іванна) або на e-mail krdushpast@gmail.com