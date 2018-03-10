Прикордонники Львівського загону виявили найбільшу партію цигарок від початку року (фото)

Прикордонники Львівського загону вкотре запобігли незаконному переміщенню через державний кордон контрафактних тютюнових виробів. Сьогодні вранці в залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині, «зелені берети» вилучили 34 ящики цигарок – орієнтовно 17 тисяч пачок цигарок. Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Прикордонники виявили їх у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Це найбільша партія цигарок від початку 2018 року.

Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.