Погода на вихідні

У суботу та неділю у Львові буде суха ясна погода

Сьогодні, 10 березня, до обіду буде сонячно. У другій половині дня на небі з’являться хмари, але опадів не передбачають.

Температура повітря підніметься до +9.

У неділю, 11 березня, небо вкриється хмарами, однак дощу також не буде.

Термометри покажуть нам +2 вночі, та +12 вдень.

До речі, сьогодні вшановують іменини Тараса. У цей день існують прикмети, які вказують на погоду. Вважалося, що спів синиці 10 березня прогнозує тепло.

Також у цей день відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. Починають набухати бруньки на деревах, а городники вже можуть сіяти насіння капусти та помідорів на розсаду.