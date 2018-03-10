НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта

Раніше в Альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО

Північноатлантичний альянс визнає прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації. Про це повідомляє офіційний сайт альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, повідомляє Українська правда.

“На даний момент чотири країни-партнера задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна”, – йдеться у цьому повідомленні.

Також на цій сторінці міститься пояснення про статус “країни-аспіранта” (Aspirant country), під який відтепер підпадає Україна. “Країни, які задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу, спершу отримують запрошення долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їх прагнення до членства та пов’язаних із цим реформ”, – йдеться у поясненні.

Зауважимо, досі в Альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО. Раніше на сайті НАТО йшлося про те, що Україна “не має формальних прагнень до членства”. Після загострення українсько-угорських відносин зміни цього статусу стало ще складніше добитися.

Однак пізно ввечері в п’ятницю офіційний сайт альянсу оновив сторінку “розширення”, додавши Україну до переліку “країн-аспірантів”.