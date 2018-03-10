На Відкриті кубки Львова цього року виділили понад 4 мільйони гривень

34 федерації різних видів спорту отримають від 50 до 250 тисяч гривень на проведення своїх Кубків

У Львові проведуть Відкриті кубки з легкої атлетики, танцювального спорту, ММА, водного поло, рукопаш гопака, більярду, гандболу та інші. Найбільше заходів заплановано на літо й початок осені.

«Порівняно з минулим роком більше федерацій подало заявки на фінансування в рамках програми «Відкриті кубки». Це позитивний сигнал, і означає, що у дітей та молоді зростає інтерес до спорту, до розвитку й змагань. Я впевнений, що федерації, які отримали фінансування, проведуть свої заходи на високому рівні, тому закликаю львів’ян відвідувати Відкриті кубки», – розповів Віталій Свіщов, голова комісії культури, молодіжної політики та спорту ЛМР, під час засідання якої днями й затвердили календарний план спортивних заходів за програмою «Відкриті кубки Львова» на 2018 рік.

Загалом у 2018 році федерації отримають за програмою «Відкриті кубки Львова» 4 мільйони 150 тисяч гривень.

До слова, федерації мають реалізувати низку вимог, щоб отримати кошти на свої заходи. Це є трансляція онлайн і публікації у ЗМІ, участь у змаганнях іноземних спортсменів та інше. Також у мерії звертають увагу на те, чи якісно федерація провела захід попереднього року.

Усі заявки і розподіл коштів перед поданням на депутатську комісію опрацьовувала конкурсна комісія в Управлінні молоді та спорту в ЛМР.

Програма.