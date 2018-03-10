На Львівщині колесо, що відлетіло від причепа, вбило жінку

На Львівщині колесо причепа вантажівки смертельно травмувало жінку. Сьогодні, 10 березня, близько 10.00 в Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшла інформація про те, що у селі Ременів на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що від причепа вантажного автомобіля «Мерседес» під час руху відлетіло колесо. Воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Потерпіла, 41-річна місцева мешканка, померла до приїзду лікарів швидкої медичної допомоги. Працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.