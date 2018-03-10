Ахтем Чийгоз шукає хлопчика зі Львова, який написав йому листа

Лист-підтримку 14-річний хлопчик написав у той час, коли політв'язень Кремля сидів у російській тюрмі

Про цю історію у Фейсбук написав Юрій Яценко.

“Якби не знав, що ця історія справжня – їй Богу б подумав, що це якийсь кіносценарій, але життя, буває, закрутить сюжет куди вигадливіше, ніж людська фантазія”, – написав він.

Коли Ахтем Чийгоз перебував у російській тюрмі за проукраїнську позицію, він отримав лист із України, від львівського школяра. Той писав про свою підтримку патріотові.

Листо потрапив до Чийгоза саме тоді, коли його покидали сили. Тож прості слова 14-річного хлопця надихнули його боротись далі.

“Так вийшло, що саме цей лист підтримав Ахтема у найскрутніший момент, допомігши із честю пройти всі випробування. І от тепер Ахтем приїжджає до Львова і дуже хотів би зустрітися із своїм юним другом. От тільки про хлопця відомо лише те, що звати його Богдан та що на момент написання листа йому було 14 років”, – пише Юрій Яценко.

Тож львів’ян просять допомогти відшукати автора листа. Тоді Ахтем Чийгоз зможе зустрітися із своїм рятівником.