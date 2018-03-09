Володимира Рубана взяли під варту на два місяці

Керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана сьогодні взяли під варту на 60 діб без визначення розміру застави

Про це повідомляє Українська правда.

Керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана затримали вчора, 8 березня, на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.

Його підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду, вбивства депутатів та інших державних діячів.

Сьогодні Рубану повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК «Незаконне поводження зі зброєю”, та ч.1 ст.14 «Готування до злочину», ч.3 ст.258 «Терористичний акт» та обрали запобіжний захід. Суддя постановив задовольнити клопотання слідчого, погоджене з військовою прокуратурою. Відтак під вартою Рубан перебуватиме до 6 травня. Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 днів.

Адвокат Віталій Погосян заявив, що захист подаватиме апеляцію на ухвалу суду.

Сам Рубан відкинув усі висунуті йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти «справу Рубана» на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник «Офіцерського корпусу» готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.