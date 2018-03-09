Укрзалізниця шукає назву експресу, що поїде зі столичного вокзалу до Борисполя

Втілити ідею обіцяють до кінця цього року

Пропонуємо вам, шановні друзі, долучитися до ініціативи з пошуку назви експресу, який курсуватиме між станцією Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль, – зазначено на facebook-сторінці ПАТ «Укрзалізниця».

В Укрзалізниці нагадують, що ідея такого експресу не нова, але цього разу визначено оптимальний варіант її втілення. Будівництво мають розпочати не пізніше, ніж у червні, а завершити – в грудні 2018 року.

Новий маршрут має на меті зменшити залежність мандрівників від міського трафіку, забезпечити швидкий і зручний спосіб дістатися головного летовища України. Фахівці Укрзалізниці активно працюють над реалізацією цього проекту.

Свої варіанти назви експресу надсилайте на іnfopress@uz.gov.ua або залишайте в коментарях. Найцікавіші ідеї подадуть на розгляд правління ПАТ «Укрзалізниця» та запропонують для обговорення громадськості.