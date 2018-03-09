У Раві-Руській службовий собака допоміг виявити понад півтисячі пачок цигарок

Сьогодні вночі в пункт пропуску «Рава-Руська» на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Мерседес» під керуванням нашого співвітчизника.

Службовий собака, натренований на пошук тютюну, якого залучили до огляду, відразу зреагував на автомобіль. Під час подальшої ретельної перевірки автівки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та митників виявила 550 пачок цигарок. Тютюнові вироби були приховані в порожнині панелі приладів, а також у спеціально виготовленій порожнині в паливному баку, доступ до яких став можливим шляхом демонтажу глушника, захисту днища, паливного бака та металевої кришки спеціально виготовленого люка.

Разом із цигарками вилучено і транспортний засіб «Мерседес» 2000 року випуску, суму їх оцінки встановлюють.