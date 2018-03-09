У квартирі на Городоцькій виявили мертвою 17-річну дівчину
Поліцейські встановлюють обставини її смерті
Сьогодні, 9 березня, близько 11.00 у поліцію надійшла повідомлення про те, що у квартирі в одному із будинків на вулиці Городоцькій у Львові виявлено тіло дівчини без ознак життя. Про це інфомує відділ комунікації поліції Львівської області
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу померлої. Нею виявилася 17-річна місцева мешканка.
Правоохоронці з’ясовують обставини смерті дівчини, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.