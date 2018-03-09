У Червонограді затримали квартирних злодіїв-«гастролерів»

За вчинене правопорушення їм загрожує до п’яти років позбавлення волі

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, працівники Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області та Червоноградського відділу поліції 8 березня о 10.45 затримали одразу після скоєння злочину двох чоловіків, причетних до квартирної крадіжки.

Підібравши ключ до замка на вхідних дверях, зловмисники проникли у помешкання 52-річного жителя Червонограда, розташоване в багатоквартирному будинку на вулиці Парковій, і викрали звідти майно потерпілого на загальну суму близько 30 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетні двоє жителів Запорізької області віком 32 та 34 роки. Один із них – раніше неодноразово судимий за квартирні крадіжки. Викрадені речі у чоловіків вилучені.

Обох зловмисників затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Вирішується питання про обрання «гастролерам» міри запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування та перевірка щодо їх причетності до скоєння інших аналогічних злочинів.