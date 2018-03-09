У центрі Львова понад 1000 осіб заспівали «Заповіт» (фото, відео)

Так у місті відзначили 204-ту річницю від дня народження Кобзаря

Більше тисячі людей зібрались в центрі Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченкові. З нагоди річниці учасники події встановили рекорд України: 42 колективи (1080 хористів) виконали твори Шевченка «Заповіт» і «Реве та стогне Дніпр широкий».

Також із нагоди свята відбувся унікальний конкурс двійників Шевченка. В ньому взяли участь 18 чоловіків.

Опісля свою пошану до генія української поезії могли виразити всі охочі читанням його поезії.

Фото: Роман Бруцяк

Нагадаємо, у рамках святкування також відбуваються літературно-музичні вечори, концерти, поетичні читання та творчі майстерки.