Топ-події у Львові у вихідні 9-11 березня

На вас чекає чорно-біла п’ятірка, у фраках і ботфортах, зі сталевими хрестами на грудях, Шевченко & Мачете, своє задоволення також отримають фани львівських «Карпат».

П’ятниця

Концерти

Концерт гурту «Мері»

Весняний концерт гурту «Мері» у повному складі. «Мері» – український рок-гурт, створений у 1996 році в місті Трускавці. Лідер гурту – Віктор Винник.

У творчому доробку – 3 студійні альбоми: «Меридіани» (2007), «Війни в прямому ефірі» (2010), та «Кулями любов…» (2014), 14 кліпів.

9 березня, 20:00

«Picasso» (вул. Зелена, 88)

Вартість: 200 – 500 грн

Концерт гурту «Кому вниз»

Їх називали «Чорними козаками» – 8 альбомів, 30 років на сцені. Музика, що проторувала власний шлях на українській рок-сцені. Романтики, ґоти, прихильники декадансу та індастріалу. Аж ніяк не вписуючись у стандарти популярної музики, «Кому вниз» здобули прихильність тисяч сердець по всьому світу. Чорно-біла п’ятірка у фраках і ботфортах, зі сталевими хрестами на грудях – символ української андерґраундної музики.

Концерт гурту відбудеться в рамках проекту «Українське вибране». Разом із концертами, «Українське вибране» – це фан-зустрічі, виставки раритетних колекцій фото гуртів та благодійні аукціони, зібрані кошти з яких будуть спрямовані на навчальні проекти Української Академії Лідерства.

9 березня, 20:00

!FESTrepublic Club (вул. Старознесенська, 24-26)

Вартість: 100 – 350 грн

Субота

Концерт «Сестри Тельнюк. Наш Шевченко»

Нові пісні Галі і Лесі Тельнюк на тексти Тараса Шевченка звучатимуть наживо у Львові у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. Тарас Криса – диригент.

«Наш Шевченко — не данина моді. Ми не намагаємося вскочити у тренд. Ми просто визріли для того, щоби спробувати заспівати поезію Тараса Шевченка. Сподіваємося на підтримку і самого Тараса Григоровича, його Духа. З чистим серцем та зі світлими думками ми почуємо його голос» – Сестри Тельнюк.

10 березня, 18:00

Львівська філармонія (вул. Чайковського, 7)

Вартість: 90 – 180 грн

Фестивалі

Lviv Wedding Festival 2018

Lviv Wedding Festival – подія красива та емоційна. Кожного учасника очікують подарунки та приємні несподіванки. А пари, що готуються до весілля, зможуть одразу обрати та замовити для свого свята усі необхідні весільні послуги.

10 березня – 11 березня

Південний EXPO (вул. Щирецька, 36)

Вартість: 50 – 80 грн

Танець

Арт-кабаре «DEKADANCE-XXI» від балету «Життя»

Вир пристрастей і спокус, інтриг і таємниць, провокацій і авантюр – у «DEKADANCE-XXI». Програма балету Ірини Мазур «Життя» віртуозно міксує часи і маски, геніальне і грішне… ХХІ століття чи ХІХ?

Ефектне музично-пластичне видовище мовою тіл, ритмів та мелодій. Стильно і вишукано, нестримно і чуттєво… Розкриватиме невідомі факти та руйнуватиме міфи… Пориньте в атмосферу богемного Львова, щоб у метушні передноворічних справ та зобов’язань ми згадали: «Життя – прекрасне, бо життя – це кабаре!».

10 березня, 18:00

Малевич: night club & concert arena (пр. В. Чорновола, 2)

Вартість: 250-500 грн

Театр

Вистава «Крила ангела»

Вистава про всеосяжну любов, про близькість людей, світів, сердець. Це внутрішній монолог жінки, яка любила і втратила. Вистава про ілюзії, перевтілення та про щиросердну силу здатну проникати в простір і час.

Ще одна цікава і дуже глибока історія людини і її кохання, обрамлена у жанр театральної імпровізації, за допомогою якого ви зможете побачити перевтілення людини на сцені.

Під час вистави ви станете учасником чайної церемонії, що допоможе вам проникнути та відчути цю історію ще глибше. У виставі є все – світи, люди, життя, смерть та найпрекрасніша елегія створена людиною…

«Крила ангела» О. Крилова

Театральна імпровізація за твором Ясунарі Кавабати «Елегія»

10 березня, 18:00

Перший театр (вул. Гнатюка, 11)

Вартість: 70 грн

Вистава «Ma-na Hat-ta (Небесна Земля)»

Перетворивши назву «Добрий бог Мангеттену» на Ma-Na Hat-ta, слово, що мовою індіанців означає «небесна земля», режисер намагався відірвати сюжет від землі, піднести дію не лише на останній поверх хмарочоса, а вище, далі, в безконечність. Художникам Володимиру Кауфману та Наталці Шимін вдається настільки візуалізувати слово, що воно працює на повну потужність.

Стримана палітра з рожевим полум’ям сукні Дженніфер, легко пізнаваний Мангеттен із легко пізнаваних картонних коробок, величний та іронічний, який легко піддається трансформації, – все це можна сміливо зараховувати до незаперечних переваг вистави. У тому, як виглядає ця радіоп’єса (парадоксальне поєднання!), є саме той крок за межу реальності, гра на небесній території.

10 березня, 19:00

Театр ім. Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3)

Вартість: 80 – 100 грн

Неділя

Концерти

Концерт «Шевченко Revolution»

Хорова капела «Дударик», академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, найкращі солісти Львівської опери – Тетяна Вахновська, Тарас Різняк, Микола Кортуняк, неперевершена оперна діва Софія Соловій, неймовірна Оксана Муха, Rock Orchestra та інші – про сучасні і позачасові вірші Шевченка!

Від класики до неокласики та року – це новий проект капели «Дударика». Автор ідеї та аранжувань – Дмитро Кацал.

«Шевченко Revolution» – це сучасний і важливий концерт, на якому вартує побувати усією родиною, щоб багато зрозуміти про нього і, можливо, щось про себе.

11 березня, 16:00, 18:30

Львівська філармонія (вул. Чайковського, 7)

Вартість: 100-300 грн

Концерт гурту «Мачете»

Гурт «Machete» в 2010 році створив Ярослав Малий, вокаліст «Токіо». «Мачете» став популярним миттєво завдяки відео «Ніжність». А потім був кліп «Не розлучайтеся», премія Europe Music Awards і близько 15 мільйонів переглядів у соцмережах.

11 березня, 19:00

Малевич: night club & concert arena (просп. В’ячеслава Чорновола, 2)

Вартість: 450 – 1700 грн

Театр

Вистава «За двома зайцями». ПРЕМ’ЄРА!

Брехня править світом. Брехня, як засіб замилювання очей, брехня, як шлях до збагачення. Брехня, як символ теперішнього часу. Брехня, як поїзд до вершин влади, як засіб обману електорату і спосіб збагачення. Така брехня згодом спричиняє революції, адже все таємне стає явним.

З іншого боку – довіра. Ми віримо навіть тоді, коли брехня розвіяна, навіть тоді, коли маємо докази. Навіть тоді, коли весь світ кричить, що нас обдурили. На брехні будуються замки – вони повітряні, на брехні створюються сім’ї – вони недовговічні, з брехні складають долі – трагічні долі. Від брехні народжуються діти – нещасні діти. Брешіть і добрешетеся…

11 березня, 12:00, 18:00

Театр ім. Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки, 1)

Спорт

Футзал. Кубок України. «Енергія» (Львів) – «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ)

Другий чвертьфінальний матч Кубка України з футзалу серед чоловіків. 25 лютого 2018 року, у Житомирі львівська «Енергія» розписала бойову нічию 4:4. Протягом поєдинку команди по черзі вели в рахунку, але в підсумку переможця не виявили. Тож зустріч у Львові стане дійсно вирішальною.

11 березня, 13:00

Палац спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8)

Футбол. Чемпіонат України. «Карпати» (Львів) – «Олімпік» (Донецьк)

У рамках 23-го туру Чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги львівські «Карпати» прийматимуть донецький «Олімпік».

Львів’яни після двох кіл посіли 10 місце турнірної таблиці, тож найближчі 10 ігор проведуть за право залишитись у Прем’єр-лізі наступного сезону.

11 березня, 14:00

Стадіон «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199)

Вартість: від 50 грн