Стартували XІІ зимові Паралімпійські ігри

Церемонія відкриття XII Паралімпійських ігор розпочалася сьогодні, 9 березня,о 13:00 за київським часом. Прапороносцем Паралімпійської збірної України став багаторазовий чемпіон і призер Паралімпіад із лижних гонок та біатлону, харків’янин Віталій Лук’яненко. Для 39-річного спортсмена це вже шості Ігри, але честі стати прапороносцем національної паралімпійської збірної команди України Лук’яненко удостоївся вперше. Його називають найдосвідченішим спортсменом української команди. З попередніх Паралімпійських ігор українець привіз вісім медалей, з яких чотири – золоті.

Збірна України є одним із фаворитів змагань, адже останні три Паралімпіади завершила у п’ятірці найсильніших команд світу, – зазначає Радіо Свобода.

У Пхьончхані розіграють 80 комплектів нагород у 6 видах спорту. Україна виступатиме лише в біатлоні, лижних гонках і сноуборді. Майже у кожній дисципліні змагання відбуватимуться у трьох видах: сидячи, стоячи та серед спортсменів з вадами зору, таким атлетам допомагають гайди. Загалом під синьо-жовтим прапором виступатимуть 30 спортсменів, серед яких 10 помічників для атлетів з вадами зору.

У біатлоні серед чоловіків медалі розіграють на дистанціях 7,5, 12,5 та 15 кілометрів, серед жінок – 6, 10, 12,5 кілометрів. Проте на відміну від олімпійського біатлону – мішені на вогневих рубежах розміщені на відстані 10 метрів. А штрафи за промахи нараховують не «колами», які потрібно подолати, а додається час до фінішного результату. Спортсмени з вадами зору під час стрільби орієнтуються на аудіо-сигнал. Принцип простий: гучність зростає, коли приціл ближче до центру мішені.

Від України першими змагатимуться чоловіки, які виступають сидячи. 10 березня о 3:25 за київським часом вони долатимуть 7,5 кілометра. Того ж дня розіграють ще 5 комплектів нагород.

У лижних гонках розіграють 20 комплектів медалей. Стоячи чоловіки долають 1,10 кілометрів вільним стилем і 20 класикою, а жінки – 1,5 кілометрів вільним стилем і 15 класикою.

Такі самі дистанції долають і спортсмени з порушенням зору, проте їм допомагають гайди. Вони підказують спортсменам коли і в який бік потрібно починати маневр для повороту та спуску.

Сидячи спортсмени долають 1, 10 та 15 кілометрів серед чоловіків та 1,5 і 12 кілометрів у жінок. Паралімпійці змагаються в монолижах. Це крісло, які кріпиться до лиж, оснащене ременями й іншими кріпленнями, а також підвіскою для зниження навантаження на тіло лижника.

Перші змагання для українців у цьому виді спорту розпочнуться вже 11 березня о 3:00 за київським часом

Єдиний представник України у сноуборді – Іван Ошаров. У 12 років йому діагностували саркому Юінга. Він переміг рак, проте ногу потрібно було ампутувати. Наприкінці 1990-х почав займатися сноубордингом. Але тільки на Паралімпіаді в Сочі цей вид вперше включили до програми. Тож Ошаров став першим сноубордистом на Паралімпійських іграх від України. У Сочі він показав 24-й результат.

Іван Ошаров змагатиметься у двох видах сноубордингу: слаломі та кросі. Змагання стартують 12 березня о 4:00 за київським часом.