Порошенко сьогодні вручив Шевченківську премію

Шевченківську премію отримали вісім лауреатів у категоріях література, публіцистика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво та кіномистецтво, повідомляє «Укрінформ».

“Щиро дякую членам Шевченківського комітету за роботу, яку ви провели, щоб визначити претендентів. Адже на здобуття високої державної нагороди претендувало майже сімдесят номінантів, і лише восьмеро з них успішно подолали перегони. Вітаю ваше рішення про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року. Підписаний указ свідчить про те, що я його підтримав”, – сказав Президент.

Порошенко також сказав, що одна із лауераток Емма Андієвська не змогла прибути на церемонію з Німеччини. Родом вона із Донецька., хоч більшу частину життя прожила за кордоном.

У категорії “Публіцистика” переміг Сергій Плохій – доктор історичних наук, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, автор книги «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» Сергій Плохій.

За словами Президента це фундаментальне наукове дослідження історії України. Спочатку воно було видане англійською мовою і вже отримало високу оцінку в європейському середовищі.

Вікторія Польова стала лауреатом у категорії “Музичне мистецтво”.

У номінації «Візуальне мистецтво» перше місце отримав відомий художник Павло Марков. Його твори часто експонуються в престижних галереях світу.

Аж четверо творців сучасного українського документального кіно стали лауреатами категорії “Кінематографія”. Це режисер циклу історико-документальних фільмів, присвячених Революції гідності, Володимир Тихий і співавтори-оператори Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський і Сергій Стеценко.

Нагадаємо, у третьому турі змагалися 18 літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії 2018 року (спочатку список складався з 51 роботи, до другого туру пройшли 33 кандидатури). після останнього засідання і таємного голосування переможцями стали. Цьогорічні лауреати отримають по 240 тис. грн.