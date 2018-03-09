Патрульні допомогли чоловікові зі зламаною ногою на схилі Лисої Гори

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, вже перед завершенням зміни екіпаж патрульної поліції 2 батальйону у складі Олександра Савицького та Руслана Бойка вирішили заїхати в кінець вулиці Довбуша, в район так званої Лисої Гори. Вийшовши з автомобіля почули крики про допомогу. Інспектори увімкнули ліхтарики й вирушили на звук. На схилі гори вони побачили чоловіка, який лежав на снігу, а поруч сиділа жінка. Він повідомив, що вирішили прогулятися на верхівку гори, а коли спускалися, підковзнувся і, невдало впавши, зламав ногу. У такому стані він лежав вже півгодини Супутниця викликала швидку допомогу, однак, як згодом з’ясувалося надала не правильну адресу медикам.

Оскільки мобільний зв’язок у цьому районі поганий, лікарі не змогли зв’язатися з ними. Патрульні ще раз викликали «швидку», один із них пішов назустріч медикам. На виклик приїхали три жінки, надали першу допомогу, наклали шину. Інспектори поклали на ноші чоловіка і почали зносити з крутого схилу. Поруч проходили два працівника приватної охорони, які долучилися до допомоги. 35-річного чоловіка занесли у карету швидкої і побажали швидкого одужання.