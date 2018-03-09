На Донбасі загинув 23-річний воїн з Червонограда

У зоні бойових дій на сході України від кулі снайпера загинув 23-річний Юрій Луговський, боєць батальйону «Азов» із Червонограда Львівської області. Про це повідомила у спільноті Громадське Червоноградське начальниця відділу внутрішньої та інформаційної політики Червоноградської міської ради Надія Земницька

Юрій Луговський був активним учасником Революції Гідності. Пройшов Ілловайськ. Спочатку служив у батальйоні «Донбас».

На війні Юрій перебував з 2014 року.

У Червонограді оголошено траур. Сьогодні о 15:00 у Народному домі відбудеться спільна молитва за загиблим.