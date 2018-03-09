Монетизація субсидій: як це буде

«За рахунок нового механізму монетизації субсидій ми контролюємо кожну гривню, перераховану з державного бюджету у 2018 році за пільги і субсидії населенню, і не дозволимо повернути непрозорі схеми, які діяли у попередні роки», – заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Тож як працюватиме монетизація?

Станом на сьогодні монетизовану субсидію вже отримують підприємства. Але вже незабаром таке нововведення чекає і на просте населення, пише Обозреватель.

Зараз українці у платіжках за комунальні послуги бачать суму до оплати з уже порахованою знижкою. Натомість після монетизації нам вказуватимуть повну суму, а компенсацію людина отримуватиме грошима, якими і можна буде розрахуватися.

Загалом монетизацію впроваджуватимуть поетапно.

Перший торкнеться лише ОСББ. І то не усієї комуналки, а лише платежів за утримання будинку та прибудинкової території, вивезення сміття (внески, що сплачуються в ОСББ).

Як нараховуватимуть людям гроші, поки що вирішують. Це може бути через «Укрпошту», на спеціальний банківський рахунок або ж на вже відкриті.

Решту населення зможе отримувати гроші на комуналку аж у січні 2019 року.

Однак не варто сподіватися, що на зекономлених кубах газу вдасться заробити. Адже кошти будуть виплачуватися не за норму, а лише за те, що спожите по факту.

Також держава буде суворо стежити, чи люди, які отримують «живі гроші», не мають боргів за комунальні послуги. Адже є ймовірність, що дехто може використовувати їх на інші потреби.

Поки що в Україні роздумують, як правильно організувати процес – позбавляти таких людей субсидії чи таки нараховувати гроші на спеціальний рахунок, коштами з якого можна буде розрахуватися виключно за комунальні послуги.