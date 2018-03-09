Львів’ян запрошують на Екстремальну Хресну дорогу

Особливістю такої Хресної Дороги є спосіб її проведення

Учасники впродовж усього шляху зберігають мовчання, роздумуючи над Словом Божим, а відбувається Хресна дорога вночі. Зазвичай шлях пролягає через лісову місцевість, села, поля тощо.

Як інформує сайт «Духовна велич Львова», Екстремальну Хресну Дорогу (ЕХД) засновано в Польщі у 2009 в рамках молодіжної групи. За 9 років ідея стала нагодою для глибокої молитви для понад 100 тис. учасників і відбувається у 16 країнах світу, зокрема в Україні.

Основним гаслом ЕХД є: «Не варто жити нормально, треба жити екстремально!»

Це гасло є певним викликом, особливо для молодих людей, для того, щоб вийти зі своєї зони комфорту, залишити теплу кімнату, разом з іншими пережити нічну Хресну Ходу.

Основними пунктами є:

* нічний перехід у мовчанні, в групах не більше 10 осіб;

* тривалість – майже 8 годин, дистанція – близько 30 кілометрів;

* при стоянні – читання роздумів (написаних молоддю) про Страсті Христові, завантажених на телефон (або роздрукованих);

* для витривалих, для тих, які не бояться викликів, щоб трохи досвідчити силу страждань і любові Христа;

* після закінчення – спільний чай.

Цьогорічна ЕХД відбуватиметься одночасно у двох містах України: у Львові та Києві, у ніч з 16 на 17 березня.

Маршрути: Київ-Ворзель, Львів-Брюховичі

Хресна хода у Львові розпочнеться о 21.00 у римсько-католицькій парафії св.Йоана Павла ІІ (Сокільники, Стрийська 6), та прямуватиме через усе місто до Брюхович, де закінчиться у парафії св.Терези від Дитятка Ісус (Брюховичі, вул.Потічок 2).

Щоб узяти участь у ЕХД, потрібно:

Насамперед – набратися сили та відваги до цього важкого виклику. Особливо запрошуємо взяти участь молодь!

Зареєструватись через електронну форму. Для учасників у Львові: https://goo.gl/forms/lgkk2Lvu45QY77yu2

Прийти 16 березня 2018 за вказаними адресами: Львів: Римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ, с. Сокільники вул. Стрийська 6. Початок – о 21.00.

Мапа: https://goo.gl/maps/TTSeywyNzAz

Як доїхати? Наступна зупинка за автовокзалом у напрямку ТРЦ Кінг-Крос Леополіс

Докладна інформація – на сторінках: facebook.com/www.rym.lviv.ua, rym.lviv.ua або за номером +380979284400 Павло (організатор у м. Львові).