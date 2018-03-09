На Жовківщині в ДТП загинув пасажир легковика

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 9 березня, близько 07.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що неподалік села Кам’янка-Липник Жовківського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що водій автомобіля «Фольксваген», 42-річний мешканець Рави-Руської, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник. Унаслідок удару пасажир легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Правоохоронці встановлюють особу загиблого. Травмованого водія доставили в лікарню.

Вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Поліція з’ясовує обставини автопригоди.