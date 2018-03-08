За фактом загибелі трьох людей у Львові відкрили кримінальне провадження

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, за фактом загибелі трьох людей у будинку на вулиці Сигнівка, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, ввечері 7 березня до правоохоронців надійшла інформація про те, що в одній із квартир будинку на вулиці Сигнівка, виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Слідчо-оперативна група й рятувальники, які прибули на місце події, згодом виявили у помешканні, розташованому поверхом вище, тіла ще двох людей.

Правоохоронці встановили особи померлих – 52, 60 та 62-річних місцевих мешканців. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом внаслідок несправності вентиляції.

Тіла скерували на судово-медичну експертизу. Встановлюють обставини події.