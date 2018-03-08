Європейські структури підтримають вищу освіту та муніципальну інфраструктуру в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та мультидонорський фонд E5P - Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології – підписали грантові угоди на 16,4 млн. євро для підтримки вищої освіти та муніципальної інфраструктури в Україні

Загальний бюджет фонду – 180 млн. євро. Грант на 10 млн. євро має посилити енергоефективність в семи університетах, які беруть участь в проекті щодо вищої освіти України. Грант на 6,4 млн. євро сприятиме модернізації муніципальної системи теплопостачання у Кривому Розі.

Вища освіта України

Метою цього проекту є оновлення навчального, дослідницького та допоміжного устаткування в багатьох державних університетах України. Перші сім з них – у Чернівцях, Харкові, Києві, Львові, Полтаві, Сумах та Вінниці – буде визначено на етапі оцінки. На підтримку цього проекту ЄІБ та Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) надають 120 млн. та 30 млн. євро кредитних коштів відповідно. Це фінансування сприятиме досягненню університетами найвищих освітніх та дослідницьких стандартів за допомогою посилення енергоефективності та споживання, а також захисту довкілля. Зокрема, установи вищої освіти мають модернізувати свої системи опалення, вентиляції та освітлення, покращити якість академічного середовища та енергозбереження. Екологічні цілі буде досягнуто через застосування сучасного та енергоефективного обладнання та систем контролю, що буде закуплено та впроваджено завдяки гранту від фонду «E5P».

Модернізація системи теплопостачання в Кривому Розі

Цей план модернізації – частина Програми розвитку муніципальної інфраструктури України, яку підтримує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. В рамках цієї програми кредит ЄІБ в розмірі 400 млн. євро сприятиме інвестиціям у різних секторах, зокрема енергоефективності, водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів.

Метою проекту в Кривому Розі є забезпечення екологічно чистого та фінансово стійкого теплопостачання. В результаті ці інвестиції сприятимуть посиленню енергоефективності та зменшенню викидів вуглекислого газу (CO2). Очікується, що вони призведуть до зменшення кількості вуглекислого газу на більше 220 тис. тон, що позитивно вплине на довкілля. Також ці інвестиції поліпшать обслуговування клієнтів.

Гранти фонду «E5P» підтримують заходи з посилення попиту. Вони, зокрема, фінансуватимуть встановлення індивідуальних опалювальних підстанцій та відповідних лічильників від одного будинку до іншого. В результаті жителі Кривого Рогу відчують позитивні наслідки від ефективних послуг теплопостачання, встановлених лічильників та автоматизації, а також скорочення кількості спожитої енергії. Загальна сума інвестиції становить 38 млн. євро. Частину – у розмірі 31,6 млн. євро – покриває кредит ЄІБ. Разом з ним буде надано технічну підтримку для покращення спроможності в секторі комунальних послуг.

«Гранти від фонду «E5P» підтримують намагання банку ЄС принести реальну користь українському народу. Чинне фінансування, яке йде на додачу до зобов’язань ЄІБ та інших фінансових інституцій, підтримує енергоефективні заходи в українських університетах, а також теплопостачання у Кривому Розі. Як результат, заощадження та поліпшена організація теплопостачання покращить якість життя в Україні та зробить внесок у її економічний розвиток», – прокоментував Віце-президент ЄІБ Вазіл Гудак.