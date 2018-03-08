Встигнути до весни. Як підготуватись до нового сезону

Якщо не врахувати різдвяних святкових веселощів, то зима, як не крути, стресовий період для організму. Чого лише варті шалені дедлайни і бажання все встигнути до Нового року, вони неабияк впливають на самопочуття і здоров’я. Тріскучі зимові морози залишають «ширшавий» слід на красі шкіри. А ритм життя «від столу до столу» додає кілька зайвих кілограмів і неабияк псує настрій. Пора приходити до тями і готуватись до нового яскравого весняного сезону.

Запланувати похід до косметолога

Взимку шкіра обличчя неабияк потребує захисту, насамперед від впливу холодного повітря, вітру та морозу. Від цього вона втрачає здоровий вигляд, тьмяніє та лущиться. Щоб шкіра знову була сяючою та здоровою, варто користуватись зволожуючими кремами, що підходять вашому типу шкіри. До речі, не варто відкладати зволожуючий крем в довгу шухляду і навесні, тим паче часто й львівська весна нас може «потішити» тріскучими морозами та метровими снігами.

А в передчутті нового весняного сезону можна потішити втомлену після зими шкіру зволожуючими відновлювальними масками. Їх можна зробити в косметологічному салоні професійними засобами, або ж в домашніх умовах – народними. Тим паче, рецептів масок в Інтернеті безліч. Наприклад, маска з кавової гущі і молока, що обіцяє повернути шкірі тонус та здоровий блиск. Змішайте 3 столові ложки кавової гущі з молоком до густої консистенції і нанесіть на обличчя. Відпочивати з такою маскою на обличчі треба 20 хвилин, а тоді змийте теплою водою і нанесіть зволожуючий крем.

Подзвонити до перукаря

Втомлене шапками та капюшонами волосся також потребує відновлення. Крім того, весна – гарна нагода оновити зачіску. Подумайте про новий колір волосся, визначіться з формою та довжиною волосся тощо і телефонуйте перукарю. І зауважте, що часу на роздуми не так вже й багато. Втім і його можна використати з користю. Наприклад, потішити себе додатковим релаксом, а власне волосся відновлювальними масками та масажем голови. Можна зробити скрабування шкіри голови, що є дуже корисним. Скраб чудово відлущує відмерлі клітини епідермісу, залишки жиру, стайлінгових засобів тощо. Крім того, після такої процедури очищення волосся росте швидше. Та й зробити скраб дуже легко. Змішайте морську сіль з кількома краплями улюбленої олії і нанесіть на шкіру голови. Втирайте суміш декілька хвилин, а тоді ретельно вимийте голову з шампунем.

Налагодити харчування

Чималого стресу взимку зазнає і наш шлунок. Чого лише варті такі смачні, але не завжди корисні страви, які ми готували на свята. Від нерозважливого поїдання всіляких смаколиків з’являється і важкість в шлунку, млявість і навіть проблеми зі шкірою. Тому в передчутті весни збагатіть раціон овочевими салатами, свіжими фруктами, відмовтесь від алкоголю, газованих напоїв, майонезу та кетчупу. Можна влаштувати розвантажувальні дні на кефірі, яблуках, сирі, кашах тощо. Фахівці радять, якщо надумали очищати організм таким чином, робити це варто раз чи два на тиждень і не більше, і влаштовувати розвантаження в один і той самий день тижня. В такий день не варто займатись спортом, а старатись максимально відпочити. І не забувайте пити багато води, добова норма в середньому 1,5 літрів.

Записатись з спортзал

Підготувати до весни не завадить і власне тіло, особливо якщо після свят лячно ставати на ваги. Звісно в спортзалі краще починати займатись з тренером, він підкаже які вправи підійдуть саме вам, яку групу м’язів тренувати, дасть поради щодо харчування тощо. Для любителів групових занять є чималий вибір: пілатес, каланетика, йога, sky йога та багато іншого. Втім, якщо похід у фітнес-клуб вам не по кишені або бракує часу, то займатись спортом можна й вдома. Легенька руханка, кілька десятків присідань і вправа “планка” щодня по кілька хвилин наблизять вашу фігуру до ідеалу, і до весни ви точно влізете в улюблені джинси.

Оновити гардероб

З тим, що шопінг – чудовий антидепресант не посперечаєшся. Тож якщо втомили сірі зимові будні вирушайте на покупки чогось яскравого і модного. Крім того «Львівська газета» вже писала, що буде модно носити в новому році, тому озброюйтесь знаннями і гайда штурмувати торгові центри. Тим паче, нові колекції одягу вже в магазинах.

А ще весна чудовий час щоб навчитись чомусь новому. Давно мріяли малювати картини чи виготовляти листівки, або хотіли почати вишивати сорочку і все не було часу? То не баріться, а беріться за роботу.