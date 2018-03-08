Віце-прем’єр Геннадій Зубко запрошує долучатися до челенджу #Лідерка_яка_надихає

І розповісти про українок, які вас захоплюють

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко пропонує «знайти і наповнити Міжнародний день боротьби за права жінок власним, унікальним смислом».

«Пропоную всім небайдужим долучитися до FB-челенджу #Лідерка_яка_надихає. Розповідайте про українок, які вас захоплюють: творчинь і спортсменок, політикинь та винахідниць, волонтерок та захисниць, експерток та громадських діячок, керівниць громад та ОСББ, депутаток та спеціалісток на державній службі. І робіть це не лише у свята, але й протягом усього року», – зазначив Зубко у зверненні на своїй facebook-сторінці.

Він наголосив, що в історії України є чимало жінок-лідерок, сильних і яскравих, які надихали і надихають своїм прикладом. «Вони спонукають не здаватися, іти вперед, досягати успіху й перемагати. Пропоную заповнити Міжнародний день боротьби за права жінок власним унікальним змістом», – зауважив урядовець.

«Передаю челендж лідерці, яка завжди надихає мене, – моїй дружині Людмилі Зубко, а також – моєму колезі Міністру культури Євгену Нищуку. А також – колегам і колежанкам з уряду та парламенту» – додав Геннадій Зубко.