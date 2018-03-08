В Україні можуть скасувати третю групу єдиного податку

Авторами документа є Андрій Шинькович і Геннадій Чекіта, повідомляє Обзреватель.

Вони пояснюють, що третю групу єдиного податку використовують для того, щоб оптимізувати виплати зарплат. У таких випадках наймані співробітники укладають договір із роботодавцем як ФОП. Ця схема дозволяє економити на податках із зарплати.

Окрім цього, депутати Шинькович та Чекіта запропонували внести зміни до другої групи. За їх словами, її часто використовують великі мережі магазинів, щоб уникнути сплати податків.

Тож депутати просять заборонити 1 і 2 групи, які займаються оптовою торгівлею, а окремо для 2 групи – обмежити види діяльності підприємцями.