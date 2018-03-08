Львів’яни організували флешмоб “Створи стосунки з близькими за 24 години”

Організатори флешмобу просять учасників приділити своїм рідним час вже сьогодні.

«Як часто, будучи заклопотаним буденними справами, ти забуваєш або не встигаєш провести час зі своїми близькими? Прийми виклик, приділи свій час близьким людям вже сьогодні. Розмісти фото, де ви разом, з поміткою #стосункизблизькими за цим посиланням https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1620488254712081&set=gm.646650019067104&type=3&theater&ifg=1», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають львів’яни Василь Павлюк і Михайло Конєв, які є організаторами флешмобу, його метою є звернути увагу на те, що є справді головним у житті – стосунки з рідними. Відтак закликають відкласти вбік усі інші справи й провести час із близькими вам людьми.

Про свою ініціативу хлопці розповіли докладно сьогодні вранці в ефірі Львівського радіо.