У Львові відбувся феміністичний марш

Сьогодні на пл. Ринок, біля входу в ратушу, ГО «Феміністична майстерня» вже вчетверте провела марш проти порушень прав жінок. Лозунгом цього року є «Сестринство, підтримка, cолідарність»

«Жінки виходять на вулиці міста, щоб висловити одна одній підтримку у щоденній боротьбі за право на безпеку, самореалізацію та повагу. Ми прагнемо жити в суспільстві, де зможемо без страху перебувати на вулиці у будь-який час доби. Не соромитися повідомляти про насильство, якого ми зазнаємо», – зазначили організатори.

«Я вважаю, що такі акції важливі. Особливо тоді, коли жінок принижують, коли існує тиранія в сім’ях. Жінки повинні щось робити з цим, їх потрібно захищати», – прокоментувала учасниця маршу Юля.

Брали участь у марші також чоловіки та іноземці. «Проблема в тому, що в уряді мало жінок. За них вирішують ті, хто не може зрозуміти їхніх потреб. В нас у Польщі також проходять такі марші, у Варшаві така акція зібрала близько тисячі людей» – говорить учасник акції Ігор.

Щоправда, частина чоловіків, які стали свідками маршу, висловились проти: «Яку вони хочуть рівність у професіях?! Вони ж не підуть працювати на завод. На мою думку, їхні права ніхто не обмежує».

Марш тривав близько двох годин. Після виступів поблизу Ратуші активісти колоною з плакатами в руках вирушили до Оперного театру, де продовжили промови.

Зазначимо, що весь час колону охороняла поліція. Коли активісти йшли проспектом Свободи, правоохоронці затримали чоловіка, який, за словами людей, нападав на учасників заходу.