Спортсменка зі Львова продає з аукціону олімпійський подарунок (фото)

Подарунок вона отримала цього року на Олімпіаді в Пхенчхані

Гірськолижниця Оля Книш оголосила аукціон на олімпійський телефон, а також павербанк, чохол і пам’ятну подарункову коробку до нього, які привезли з Олімпіади у Пхьончхані. Про це спортсменка написала на своїй facebook-сторінці.

Стартова ціна лота – 1000 доларів. Аукціон триватиме до 20:00 11 березня.

Гроші, отримані з продажу, Оля Книш планує витратити на розвиток гірськолижного спорту у Львові, а саме – для спортсменів СОК «Евеленч».