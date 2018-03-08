Поліція розшукує водія-втікача, який на смерть збив пішохода

У Золочівський відділ поліції 7 березня надійшла інформація про те, що близько 21.30 на об’їзній дорозі райцентру сталася автопригода, в якій потерпіла людина.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці попередньо з’ясували, що водій невстановленого транспортного засобу вчинив наїзд на 59-річного місцевого мешканця і втік з місця пригоди. Від отриманих травм пішохід помер.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Призначено низку експертиз, з’ясовуються обставини події. Поліція вживає заходи для встановлення особи водія та місцезнаходження транспортного засобу, причетного до ДТП.

Усіх громадян, які володіють інформацією про цю автопригоду чи стали її свідками, просять зателефонувати на оперативну лінію «102».