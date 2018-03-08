«Піккардійська Терція» презентує пісню на слова Тараса Шевченка

Історія появи пісні «Ой по горі роман цвіте» на слова Тараса Шевченка та музику Ігоря Пелиха в репертуарі вокальної формації «Піккардійська Терція» тривала майже 20 років. Вперше акапельний колектив почув її 1994-го – на фестивалі «Доля» в Чернівцях у виконанні гурту «Нічлава Блюз». Самі ж піккардійці почали виконувати на сцені «Ой по горі роман цвіте» у 2013-му (Ігор Пелих трагічно загинув у ДТП 2009-го). А торік восени ця пісня увійшла у 15-й альбом «Терції» «Лети…», реліз якого відбувся напередодні 25-річчя формації.

Аранжування пісні «Ой по горі роман цвіте» зробив один із вокалістів «Піккардійської Терції» Андрій Капраль. «Пригадую, ця пісня одразу запала мені в душу, – розповідає Андрій. – Тоді, у 1994-му, ми не знали, що на музику вірш Шевченка поклав Ігор Пелих. Вже пізніше, у 2000-х, лідер гурту «Нічлава Блюз» Андрій Підлужний розповів про цей цікавий факт. А сам Ігор, помітивши, що пісня зачепила мене, тоді сказав: «Чуваки, якщо хочете – можете співати її». Я запам’ятав собі то і завжди хотів зробити аранжування. І якось навіть почав, та потім чомусь відклав на певний час. Згодом випадково знайшов ноти – і за два дні дописав усе, чого бракувало. Потім зрозумів, що ця пісня просто мала дозріти».

«Мелодія, яку створив Ігор Пелих, написана у Шевченковому стилі, – додає Андрій Капраль. – Композитор дуже глибоко та вдало відчув слово Шевченка: одразу перед очима виникає ота Шевченкова хата, Центральна Україна… Відомо, що сам Шевченко любив співати, мав гарний голос, тож я, коли писав аранжування, уявляв, як би «Ой по горі роман цвіте» міг заспівати сам Кобзар. Намагався наблизитися до фолько-класичного бачення, до стилю Леонтовича, звісно, осучаснивши звучання, додавши нових акордів».

До слова, у березні 2008-го вокальна формація «Піккардійська Терція» удостоїлася найпрестижнішої культурно-мистецької нагороди – Національної премії України ім. Т. Шевченка. А у 2017-му піккардійці отримали звання заслужених артистів України.

Lyric Video на пісню «Ой по горі роман цвіте» можна переглянути тут:

Офіційний сайт «Піккардійської Терції» – http://www.tercia.com.ua/

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