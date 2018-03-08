Дітей запрошують проілюструвати книжку Блаженнішого Любомира

Наприкінці свого життєвого шляху Блаженніший Любомир Гузар написав книжку «Гріхи і чесноти», присвячену моральним якостям людини. Книга – про наші сильні сторони, достоїнства, а також про немочі й вади. Автор розповідає про людські якості, розглядаючи їх крізь призму багатого власного досвіду.

Ця книжка побачить світ у травні 2018 року. Проте в ній бракує ілюстрацій, які допомогли б краще уявити ту чи ту рису людини. Відтак УГКЦ пропонує дітям намалювати їх та оголошує конкурс на ілюстрації до книжки Любормира Гузара «Гріхи і чесноти». У конкурсі можуть взяти участь діти до 16 років. Малюнки відбиратиме авторитетна конкурсна комісія. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Надсилайте ваші роботи протягом березня – квітня на адресу lubomyr.guzar@gmail.com. Контактна особа: Оксана Климончук, тел. 050 312 89 15.

Від однієї дитини на розгляд конкурсної комісії приймають не більш ніж п’ять малюнків.

Автори малюнків, які буде відібрано для ілюстрування, отримають книжку Блаженнішого Любормира «Гріхи і чесноти» в подарунок.

Ось перелік якостей, про які пише Блаженніший Любомир і кожну з яких потрібно проілюструвати окремими дитячими малюнками:

Нахабство; Недружність; Пліткарство; Байдужість; Лінь; Неохайність; Культура; Цинізм; Сором; Погордливість, гординя; Пихатість; Гідність; Надія; Марнославство; Скромність; Смітити; Куріння; Нетерпимість; Смирення; Сварливість; Чесність; Сум; Обжерливість; Культура їсти; Грошолюбство; Зрадливість; Убивство; Аборт; Популізм; Вдячність; Доброта; Ненависть; Поблажливість; Мудрість; Щедрість; Корупція; Брехливість; Простота; Сміливість; Продажність; Жадібність; Доброзичливість; Самокритичність; Самоіронія; Злопам’ятність; Життєрадісність.