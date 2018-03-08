Брила снігу пошкодила автомобіль у Львові

Сьогодні, 8 березня, у Личаківському районі міста Львова на вул.Медової Печери, 25 брила снігу впала з даху будинку і пошкодила автомобіль. Про це повідомили у перс-службі ЛМР.

«Сьогодні брила снігу впала на автомобіль і пошкодила заднє скло. Сніг упав з двоповерхового старого будинку, який не мав жолобів. Зараз на дахах ще є багато снігу, а температура повітря піднялася вище від нуля, то сніг тане. Можливі такі неприємні випадки, тож ми обговорили усі місця, які є небезпечними і можуть становити загрозу для безпеки мешканців», – зазначив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.