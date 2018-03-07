Завтра у Львові стартує тренінг із корпоративного наставництва

Упродовж 8-9 березня у Львівській загальноосвітній школі-інтернат № 2 вперше в Україні відбудеться тренінг з корпоративного наставництва. Корпоративне наставництво – це проект, який допомагає дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям які опинилися в складних життєвих обставинах, соціалізуватись і самовизначитись у житті. Організація Kidsave спільно з відділом «Служба у справах дітей» Львівської міської ради запрошує до участі організації та церкви, що працюють з дітьми-сиротами, випускниками інтернатів та сім’ями, які є в складних життєвих обставинах.

«Щорічно в Україні більше 12 тисяч дітей виходять з під опіки держави в самостійне життя без підтримки з боку сім’ї або небайдужих дорослих. Переважна більшість з них не володіють достатніми знаннями і навичками для успішного життєвого старту. Тому підтримка дорослого – Наставника, який допоможе знайти вихід зі складної ситуації і вдосконалюватись в особистому та професійному розвитку, дає можливість підліткам і випускникам закладів опіки підготуватися до здорового, продуктивного і успішного життя. Корпоративне наставництво Kidsave – це методика формування партнерства неприбуткових організацій (НПО) та бізнесу в інтересах дітей та для вирішення соціальних завдань суспільства. Таке співробітництво направлене на створення міцних довірливих відносин між підлітками та успішними дорослими, знайомство дітей з широким спектром професій, допомогу в соціалізації і самовизначенні, а також можливість для стажування та подальшого працевлаштування», – розповідають організатори.

Під час тренінгу учасники:

отримають практичне розуміння розвитку корпоративного Наставництва;

ознайомляться з різними заходами, які можливо проводити в партнерстві НПО і бізнесу;

оволодіють інструментами залучення місцевого бізнесу до Наставництва;

отримають рекомендації про підготовку співробітників бізнесу, які готові взяти участь у програмі;

зрозуміють важливість підготовки дітей до участі в програмі;

ознайомляться з міжнародними практиками корпоративного наставництва.

Тренер – Тетяна Стафорт, віце-президент і директор Кідсейв у Східній Європі і країнах СНД, співголова Російсько-Американської робочої групи «Захист Дитинства». Координує роботу Кідсейв по профілактиці сирітства в Росії, Україні та Казахстані, допомагаючи розвивати програми індивідуального та корпоративного наставництва і гостьових сімей, лобіювати інтереси дітей на державному рівні, будувати ефективне партнерство держави, бізнесу та НГО в інтересах дітей. Експерт в галузі наставництва, управління проектами, маркетингу та фандрайзингу. Автор ідеї «Корпоративного Наставництва» і навчального онлайн-курсу для НПО «Сім ключів ефективного наставництва», разробник і співавтор міжнародних оглядів та методичних матеріалів на тему захисту прав дітей.

Тренінги триватимуть 8-9 березня у Львові з 10.00 до 17.30 у приміщенні Львівської загальноосвітньої школи-інтернат № 2 (вул. Просвіти, 2).

Для участі потрібно зареєструватися, оскільки кількість місць обмежена. Тренінги – безкоштовні. Проїзд та проживання учасники забезпечують самостійно.

З усіма запитаннями та побажаннями просять звертатись за адресою: nadiya@kidsave.org або за телефоном чи у месенджерах: 066 7167205, Надія Кондратюк, координатор програм корпоративного наставництва KIDSAVE.