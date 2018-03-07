Завтра у Львові буде туманно, але тепло

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що на дорогах Львова 8 березня збережеться ожеледиця, вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м. Без істотних опадів, вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° тепла, вдень 7 – 9° тепла. Львівська міська рада закликає бути обережними під час руху, а також не ходити близько до будинків і переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях. Адже через плюсову температуру повітря з дахів будівель можуть спадати залишки снігу та бурульки.

9 березня – вночі місцями, вдень по всій території невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

10 березня – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6 – 11° тепла.